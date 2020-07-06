У Франції оголосили новий склад уряду

У Франції оголосили склад нового уряду, в якому багато міністрів зберегли свої посади.

Про це 6 липня заявив генеральний секретар канцелярії французького президента Алексіс Колер, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, посаду міністра внутрішніх справ посів Джеральд Дерманену, змінивши Крістофа Кастанера.

Водночас в уряді залишилися працювати голова МЗС Жан-Ів Ле Дріан і міністр збройних сил Флоранс Парлі.

Також свою посаду зберіг міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон прийняв заяву про відставку з поста прем'єр-міністра Едуарда Філіпа.

Новим головую уряду став Жан Кастекс, який раніше координував стратегію виходу країни з кризи на тлі епідемії коронавірусу.