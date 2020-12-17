У Франції захоплення заручників завершилося трагедією: ЗМІ повідомили про загиблих. Фото та відео

Юрій Сергієнко Світ 22:23, 17.12.2020 Оновлено: 23:02, 17.12.2020

У комуні Домон, яка розташована недалеко від Парижа (Франція), озброєний чоловік захопив в заручники свою дружину. Пізніше обидва були знайдені мертвими.

Про це повідомляє BFM. За даними видання, загарбником є керівник компанії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місце події прибули правоохоронці.
кадр відео

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили в будівлі двох поранених. Їм надали медичну допомогу.

Захоплення сталося в комуні Домон.
Google Maps

Правоохоронці вели переговори з чоловіком. Пізніше він і його дружина були знайдені мертвими.

За даними ЗМІ, дружина звинувачувала чоловіка в домашньому насильстві, внаслідок чого він був засуджений. Подружжя не жило разом вже певний час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії на початку листопада під час пограбування банку зловмисники захопили в заручники директора і співробітників фінустанови.

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