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ПолітикаЕкономіка

У Франції невідомий напав з ножем на перехожих: є загиблі

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У передмісті Парижа озброєний ножем чоловік напав на перехожих, убивши двох і поранивши ще одну людину.

Як повідомляє BFM TV, інцидент стався 23 серпня у комуні Трап, розташованій поблизу Версаля.

Зазначається, що під час нападу чоловік вигукував мусульманські гасла. Правоохоронцям довелося застрелити злочинця.

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За інформацією ЗМІ, нападник - чоловік 1982 року народження, раніше він був засуджений за публічне виправдання терактів. Однак, незважаючи на це, правоохоронці припускають, що причиною нападу став сімейний конфлікт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Німеччині невідомий напав з ножем на людей, поранивши більше десяти осіб.

Місце
ФранціяПариж
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