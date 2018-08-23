У Франції невідомий напав з ножем на перехожих: є загиблі

У передмісті Парижа озброєний ножем чоловік напав на перехожих, убивши двох і поранивши ще одну людину.

Як повідомляє BFM TV, інцидент стався 23 серпня у комуні Трап, розташованій поблизу Версаля.

Зазначається, що під час нападу чоловік вигукував мусульманські гасла. Правоохоронцям довелося застрелити злочинця.

За інформацією ЗМІ, нападник - чоловік 1982 року народження, раніше він був засуджений за публічне виправдання терактів. Однак, незважаючи на це, правоохоронці припускають, що причиною нападу став сімейний конфлікт.

⚠️ [ALERTE] Opération de police en cours, rue Camille Claudel à #Trappes , merci de bien vouloir éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité . pic.twitter.com/6z7Q8u9mrZ - Police Nationale 78 (@ PoliceNat78) 23 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Німеччині невідомий напав з ножем на людей, поранивши більше десяти осіб.