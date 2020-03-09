У Франції міністр культури заразився коронавірусом

У міністра культури Франції Франка Рістера в неділю, 9 березня, підтвердили коронавірус Covid-2019.

Про це повідомляє місцеве видання Le Point. 46-річного міністра не госпіталізували, він лікується вдома.

"Міністр сьогодні показав позитивний результат після того, як у нього проявилися симптоми", – заявили в його пресслужбі.

У Франції міністр культури Франк Рістер заразився коронавірусом liga.net

Імовірно, Рістер міг заразитися коронавірусом минулого тижня під час відвідування Національних зборів Франції, де було підтверджено кілька випадків захворювання.

Лікарі розповіли, що "правила для міністрів такі ж, як і для всіх французів", тому його повністю ізолювали вдома. Сам Рістер заявив, що "з ним все гаразд і він у хорошій формі".

Рістер не перший урядовець у світі, який заразився. Серед високопоставлених осіб, інфікованих на вірусну пневмонію, кілька іранських чиновників, тому числі Массума Ебтекар, віцепрезидентка у справах жінок і сім'ї і віцеміністр охорони здоров'я Ірадж Харірчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ірані коронавірусом заразилися 23 депутати парламенту.

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