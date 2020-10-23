У Франції коронавірусом заразилися рекордні 41 тисяча осіб за добу

Франція за минулу добу встановила новий рекорд за приростом хворих на коронавірус (COVID-19).

Як повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на Агентство громадського здоров’я Франції, 22 жовтня зафіксовано 41 622 випадки зараження.

Попередній рекорд, зареєстрований 17 жовтня, становив 32 427 випадків.

Усього в країні виявили вже 999 043 випадки коронавірусу, у світовому рейтингу Франція посідає 7 місце.

Госпіталізували за попередню добу 1754 пацієнтів із COVID-19, з них 284 – у реанімацію.

У лікарнях за добу померли 165 хворих, кількість померлих із початку епідемії зросла до 34 210 осіб.

Населення Франції становить близько 67 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 42 млн осіб. За минулу добу виявлено 478 132 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом за весь час пандемії.