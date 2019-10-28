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28 жовтня • оновлено в 19:54
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Кинув бомбу і влаштував стрілянину: у Франції колишній військовий напав на мечеть. Фото

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У понеділок, 28 жовтня, в місті Байонна на південному заході Франції, невідомий відкрив стрілянину по людях біля місцевої мечеті, у результаті чого були поранені 2 особи.

Про це повідомляє Sud-Ouest (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що біля мечеті прозвучало чотири постріли і була підпалена машина. Підозрюваний нібито кинув у будівлю мечеті саморобну бомбу. Постраждалим – 84 роки і 87 років. Їх стан оцінюється як важкий. Чоловіки були госпіталізовані з пораненнями в шию і руку.

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У Франції колишній військовий напав на мечеть

У Франції колишній військовий напав на мечеть

sudouest.fr

У районі нападу були також виявлені два газових балони.

Незабаром підозрюваного, який активно пручався, затримали в комуні Сен-Мартен-де-Сеньян у департаменті Ланд неподалік від Байонни. Район навколо мечеті перекрили. На місце виїхав міський голова і супрефект.

Як з'ясувалося, нападнику 84 роки. Стрілок – колишній військовий. Він має радикально праві погляди і входить до партії Марін Ле Пен, що симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну

У Франції колишній військовий напав на мечеть

У Франції колишній військовий напав на мечеть

sudouest.fr

У Франції колишній військовий напав на мечеть

У Франції колишній військовий напав на мечеть

francebleu.fr

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 березня 2019 року громадянин Австралії Брентон Таррант розстріляв десятки осіб у мечетях Нової Зеландії і в міській лікарні.

  • У Південній Каліфорнії 27 квітня 19-річний хлопець стріляв з автомата в синагозі по вірянах, які готувалися святкувати Песах.

  • У серпні в одній із мечетей неподалік столиці Норвегії Осло відбулася стрілянина, в результаті якої був поранений один чоловік.

  • 9 жовтня в німецькому місті Галле чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого загинули 2 особи.

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Місце
Франція
Тег
стрілянина
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семенов Александр
семенов Александр
На Украине,вэтэрана пожурили бы и.... отпустили бы
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