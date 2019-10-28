Кинув бомбу і влаштував стрілянину: у Франції колишній військовий напав на мечеть. Фото

У понеділок, 28 жовтня, в місті Байонна на південному заході Франції, невідомий відкрив стрілянину по людях біля місцевої мечеті, у результаті чого були поранені 2 особи.
Про це повідомляє Sud-Ouest (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що біля мечеті прозвучало чотири постріли і була підпалена машина. Підозрюваний нібито кинув у будівлю мечеті саморобну бомбу. Постраждалим – 84 роки і 87 років. Їх стан оцінюється як важкий. Чоловіки були госпіталізовані з пораненнями в шию і руку.
У Франції колишній військовий напав на мечеть
sudouest.fr
У районі нападу були також виявлені два газових балони.
Незабаром підозрюваного, який активно пручався, затримали в комуні Сен-Мартен-де-Сеньян у департаменті Ланд неподалік від Байонни. Район навколо мечеті перекрили. На місце виїхав міський голова і супрефект.
Як з'ясувалося, нападнику 84 роки. Стрілок – колишній військовий. Він має радикально праві погляди і входить до партії Марін Ле Пен, що симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну
У Франції колишній військовий напав на мечеть
sudouest.fr
У Франції колишній військовий напав на мечеть
francebleu.fr
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 березня 2019 року громадянин Австралії Брентон Таррант розстріляв десятки осіб у мечетях Нової Зеландії і в міській лікарні.
У Південній Каліфорнії 27 квітня 19-річний хлопець стріляв з автомата в синагозі по вірянах, які готувалися святкувати Песах.
У серпні в одній із мечетей неподалік столиці Норвегії Осло відбулася стрілянина, в результаті якої був поранений один чоловік.
9 жовтня в німецькому місті Галле чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого загинули 2 особи.
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