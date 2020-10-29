У Франції і Саудівській Аравії відбулися нові напади: є вбитий
У французькому Авіньйоні 29 жовтня застрелили невідомого з ножем, який, вигукуючи ісламістські гасла, погрожував напасти на поліцейських.
Про це повідомляє Europe1. Тоді як у Джидді (Саудівська Аравія) було заарештовано чоловіка, який напав на охоронця консульства Франції, передає Al Madina. У мережі з’явилося відео одного з нападів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За інформацією журналістів, приблизно об 11:15 ранку озброєний ножем чоловік із криками "Аллах Акбар" спробував напасти на правоохоронців на вулиці в Авіньйоні.
Поліцейські відкрили вогонь – зловмисник помер від отриманих травм. У справі розпочато розслідування.
Водночас у французькому консульстві в Саудівській Аравії, розташованому в місті Джидда, невідомий завдав ножове поранення охоронцю установи. Як передає офіційне Саудівське агентство друку, нападника заарештували.
Зазначимо, що обидва випадки трапилися через декілька годин після теракту у церкви Нотр-Дам Ніцци, де чоловік із ножем убив трьох людей. Відомо, що одна з жінок була обезголовлена.За даними ЗМІ, все це відбувається на фоні гніву на Францію з усього ісламського світу після того, як президент Еммануель Макрон стійко захистив "блюзнірські" карикатури на пророка Мухаммеда, за які нещодавно обезголовили вчителя.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.
Жертва – учитель історії та географії – показував своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.
Терорист був на місці злочину, коли його помітили поліцейські. Їм він погрожував ножем, а потім втік. Через деякий час його знайшли в сусідньому місті Еран і випустили в підозрюваного кілька куль. Він помер від поранень.
Перед вбивством вчителя злочинець опублікував у Twitter фото його відрізаної голови. Також він звернувся до президента Франції, заявивши, що "стратив одну з ваших пекельних гончих, яка посміла принизити Мухаммеда". Акаунт злочинця заблокували.
З'ясувалося, що вчителя вбив москвич із чеченським корінням Абдулак Анзоров. Росія "відхрестилася" від нього.
За даними поліції, терорист заплатив студентам гроші в обмін на інформацію про свою жертву.
У Франції 18 жовтня відбулися масові акції, на яких громадяни вшанували пам'ять вчителя історії Паті.