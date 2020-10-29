У Франції і Саудівській Аравії відбулися нові напади: є вбитий

У французькому Авіньйоні 29 жовтня застрелили невідомого з ножем, який, вигукуючи ісламістські гасла, погрожував напасти на поліцейських.

Про це повідомляє Europe1. Тоді як у Джидді (Саудівська Аравія) було заарештовано чоловіка, який напав на охоронця консульства Франції, передає Al Madina. У мережі з’явилося відео одного з нападів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За інформацією журналістів, приблизно об 11:15 ранку озброєний ножем чоловік із криками "Аллах Акбар" спробував напасти на правоохоронців на вулиці в Авіньйоні.

Поліцейські відкрили вогонь – зловмисник помер від отриманих травм. У справі розпочато розслідування.

Водночас у французькому консульстві в Саудівській Аравії, розташованому в місті Джидда, невідомий завдав ножове поранення охоронцю установи. Як передає офіційне Саудівське агентство друку, нападника заарештували.

Зазначимо, що обидва випадки трапилися через декілька годин після теракту у церкви Нотр-Дам Ніцци, де чоловік із ножем убив трьох людей. Відомо, що одна з жінок була обезголовлена.За даними ЗМІ, все це відбувається на фоні гніву на Францію з усього ісламського світу після того, як президент Еммануель Макрон стійко захистив "блюзнірські" карикатури на пророка Мухаммеда, за які нещодавно обезголовили вчителя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.