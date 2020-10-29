У Франції і Саудівській Аравії відбулися нові напади: є вбитий

Марина Ліснічук Світ 12:53, 29.10.2020 Оновлено: 13:28, 29.10.2020

У французькому Авіньйоні 29 жовтня застрелили невідомого з ножем, який, вигукуючи ісламістські гасла, погрожував напасти на поліцейських.

Про це повідомляє Europe1. Тоді як у Джидді (Саудівська Аравія) було заарештовано чоловіка, який напав на охоронця консульства Франції, передає Al Madina. У мережі з’явилося відео одного з нападів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За інформацією журналістів, приблизно об 11:15 ранку озброєний ножем чоловік із криками "Аллах Акбар" спробував напасти на правоохоронців на вулиці в Авіньйоні.

Поліцейські відкрили вогонь – зловмисник помер від отриманих травм. У справі розпочато розслідування.

Водночас у французькому консульстві в Саудівській Аравії, розташованому в місті Джидда, невідомий завдав ножове поранення охоронцю установи. Як передає офіційне Саудівське агентство друку, нападника заарештували.

Зазначимо, що обидва випадки трапилися через декілька годин після теракту у церкви Нотр-Дам Ніцци, де чоловік із ножем убив трьох людей. Відомо, що одна з жінок була обезголовлена.За даними ЗМІ, все це відбувається на фоні гніву на Францію з усього ісламського світу після того, як президент Еммануель Макрон стійко захистив "блюзнірські" карикатури на пророка Мухаммеда, за які нещодавно обезголовили вчителя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.

  • Жертва – учитель історії та географії – показував своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.

  • Терорист був на місці злочину, коли його помітили поліцейські. Їм він погрожував ножем, а потім втік. Через деякий час його знайшли в сусідньому місті Еран і випустили в підозрюваного кілька куль. Він помер від поранень.

  • Перед вбивством вчителя злочинець опублікував у Twitter фото його відрізаної голови. Також він звернувся до президента Франції, заявивши, що "стратив одну з ваших пекельних гончих, яка посміла принизити Мухаммеда". Акаунт злочинця заблокували.

  • З'ясувалося, що вчителя вбив москвич із чеченським корінням Абдулак Анзоров. Росія "відхрестилася" від нього.

  • За даними поліції, терорист заплатив студентам гроші в обмін на інформацію про свою жертву.

  • У Франції 18 жовтня відбулися масові акції, на яких громадяни вшанували пам'ять вчителя історії Паті.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Люсенька з "Мухтара", багато брехав і не патріот: хто такий новий спікер української делегації в ТКГ

"Слуг народу" хочуть ще раз відправити на Донбас: озвучено терміни

Зеленська викликала хвилю критики своїм вбранням на діловій зустрічі

Випробувачі російської вакцини захворіли на коронавірус

У ЄС після рішення КСУ заговорили про скасування безвізу: ЗМІ показали документ