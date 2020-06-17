У Франції дядьку Асада винесли вирок та конфіскували майна на 129 млн євро

Юрій Сергієнко Світ 20:56, 17.06.2020 Оновлено: 21:09, 17.06.2020

Суд у Парижі засудив 82-річного дядька сирійського президента Башара Асада до чотирьох років в'язниці.

Ріфата Асада визнали винним у махінаціях у сфері нерухомості та розтраті бюджетних коштів сирійського уряду в 1996-2016 роках, повідомляє AFP. При цьому суд виправдав його за фактами, які охоплюють 1984-1996 роки (він був віцепрезидентом Сирії з 1984 по 1998 роки).

Як уточнює Reuters, суд постановив конфіскувати майно Рифата Асада у Франції, яке оцінюється в 100 мільйонів євро, а також майно на суму 29 мільйонів євро у Лондоні.

Відзначається, що в його власності перебувають два паризьких таунхауси, близько 40 квартир, замок і кінні заводи у французькому місті Валь-д'Уаз.

Адвокати мають намір оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, що Рифат Асад є братом і одним із найближчих соратників колишнього сирійського президента Хафеза Асада. У 1983 році він зробив спробу державного перевороту, яка провалилася, а його самого вислали з Сирії, номінально зберігши кілька посад до 1998 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сирії в березні під час бойових дій у Сирії був убитий глава армії Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан, а також поранений брат сирійського президента Дін Махер аль-Асад.

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