У Франції дві банди влаштували перестрілку. Фото та відео

У місті Монпельє на півдні Франції сталася перестрілка, в результаті поранення отримала одна людина.

Інцидент трапився 1 листопада близько 13:45 за місцевим часом (14:45 за Києвом), повідомляє Metropolitan (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всього в перестрілці брали участь близько десяти осіб, озброєних пістолетами і автоматичною зброєю.

Стрілянина сталася в місті Монпельє. Google Maps

За даними поліції, сталося зіткнення двох конкуруючих злочинних угруповань.

У перестрілці брали участь близько 10 осіб. actu17.fr

Потерпілого госпіталізовано, він в стабільному стані і перебуває під наглядом правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французькому Ліоні біля грецької православної церкви сталася стрілянина, в результаті чого поранення отримав священник.

Декількома днями раніше в Ніцці чоловік з ножем вбив трьох людей.