У Франції дві банди влаштували перестрілку. Фото та відео

У місті Монпельє на півдні Франції сталася перестрілка, в результаті поранення отримала одна людина.

Інцидент трапився 1 листопада близько 13:45 за місцевим часом (14:45 за Києвом), повідомляє Metropolitan (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всього в перестрілці брали участь близько десяти осіб, озброєних пістолетами і автоматичною зброєю.

За даними поліції, сталося зіткнення двох конкуруючих злочинних угруповань.

Потерпілого госпіталізовано, він в стабільному стані і перебуває під наглядом правоохоронців.

🔴 Fusillade à Montpellier: une vidéo amateur montre plusieurs individus armés, de très nombreux coups de feu sont audibles ► https://t.co/wVFkZtIIUx pic.twitter.com/L9LqANGkWa - Actu17 (@ Actu17) November 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французькому Ліоні біля грецької православної церкви сталася стрілянина, в результаті чого поранення отримав священник.

Декількома днями раніше в Ніцці чоловік з ножем вбив трьох людей.