У Франції біля церкви сталася стрілянина, поранено священника. Фото та відео
В районі французького Ліона біля грецької православної церкви сталася стрілянина, в результаті чого постраждала щонайменше одна людина.
За словами очевидців, всього прозвучало два постріли, пише Progress (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).
Постраждалого госпіталізували з вогнепальним пораненням. Він розповів, що не знає нападника. Поліція шукає стрілка.
У Міністерстві внутрішніх справ закликали громадян уникати району події. Також наголошується, що поранення отримав священник. За даними місцевого телебачення, він закривав церква, коли в нього почали стріляти. Потерпілий є громадянином Греції.
Правоохоронці оточили район, ведуться пошуки стрільця. Місцеві ЗМІ пишуть, що він був озброєний мисливською рушницею.
(Відео – Twitter Disclose.tv)
(Відео – Telegram РИА Новости)
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ніцці 29 жовтня чоловік з ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули всередині церкви Нотр-Дам, Відомо, що одна з жінок була обезголовлена. Ще кілька людей отримали поранення.
Після цього президент Франції Еммануель Макрон оголосив додаткову мобілізацію в країні.