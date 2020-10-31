У Франції біля церкви сталася стрілянина, поранено священника. Фото та відео

В районі французького Ліона біля грецької православної церкви сталася стрілянина, в результаті чого постраждала щонайменше одна людина.

За словами очевидців, всього прозвучало два постріли, пише Progress (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними МВС, поранення отримав священник. Progress

Постраждалого госпіталізували з вогнепальним пораненням. Він розповів, що не знає нападника. Поліція шукає стрілка.

Місце стрілянини біля грецької церкви в Ліоні. Google Maps

Стрілянина сталася у церкві в сьомому окрузі Ліона. Google Maps

У Міністерстві внутрішніх справ закликали громадян уникати району події. Також наголошується, що поранення отримав священник. За даними місцевого телебачення, він закривав церква, коли в нього почали стріляти. Потерпілий є громадянином Греції.

Стрілянина сталася біля грецької церкви в Ліоні. Progress

Правоохоронці оточили район, ведуться пошуки стрільця. Місцеві ЗМІ пишуть, що він був озброєний мисливською рушницею.

Поліція оточила район, ведуться пошуки стрільця. Progress

(Відео – Twitter Disclose.tv)

(Відео – Telegram РИА Новости)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ніцці 29 жовтня чоловік з ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули всередині церкви Нотр-Дам, Відомо, що одна з жінок була обезголовлена. Ще кілька людей отримали поранення.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон оголосив додаткову мобілізацію в країні.