У Франції біля церкви сталася стрілянина, поранено священника. Фото та відео

В районі французького Ліона біля грецької православної церкви сталася стрілянина, в результаті чого постраждала щонайменше одна людина.

За словами очевидців, всього прозвучало два постріли, пише Progress (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Постраждалого госпіталізували з вогнепальним пораненням. Він розповів, що не знає нападника. Поліція шукає стрілка.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали громадян уникати району події. Також наголошується, що поранення отримав священник. За даними місцевого телебачення, він закривав церква, коли в нього почали стріляти. Потерпілий є громадянином Греції.

Правоохоронці оточили район, ведуться пошуки стрільця. Місцеві ЗМІ пишуть, що він був озброєний мисливською рушницею.

(Відео – Twitter Disclose.tv)

(Відео – Telegram РИА Новости)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ніцці 29 жовтня чоловік з ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули всередині церкви Нотр-Дам, Відомо, що одна з жінок була обезголовлена. Ще кілька людей отримали поранення.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон оголосив додаткову мобілізацію в країні.