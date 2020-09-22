У Фінляндії собаки "винюхуватимуть" коронавірус у пасажирів в аеропорту

В аеропорту столиці Фінляндії Гельсінкі з 23 вересня розпочнуть використовувати собак для розпізнавання людей, які можуть бути заражені коронавірусом.

В експерименті буде задіяно 16 тварин – по чотири на одну зміну, пише Washington Post.

Пасажирів проситимуть провести серветкою по шкірі, після чого цю серветку даватимуть обнюхати спеціально навченим собакам. Якщо собака розпізнає вірус, то пасажиру доведеться пройти на медичну перевірку.

В Університеті Гельсінкі провели дослідження, які показали, що службові собаки після спеціальних тренувань здатні розпізнавати запах людей, інфікованих COVID-19, майже зі 100-відсотковою точністю.

Нагадаємо, що до подібного методу вдалися в Дубаї. За словами медиків, ефективність такої перевірки перевищувала 90%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нью-Йорку наприкінці липня померла німецька вівчарка на прізвисько Бадді, яка стала першою в країні з діагнозом COVID-19.