|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Фінляндії напали на міністра: перші подробиці і відео

689Читати матеріал російською

У фінському місті Вантаа чоловік напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, проте його вчасно схопили.

За даними місцевого видання Iltalehti, це трапилося 24 березня на фермерському ринку, де представники кількох партій зустрічалися з виборцями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Тімо Сойні

Тімо Сойні

Yle

"Він намагався атакувати Сойні, але атака була заблокована. Він вдарив охоронця пляшкою", – розповів кандидат від лівого крила Антеро Еерола.

У Фінляндії напали на міністра: перші подробиці і відео

Iltalehti

Новини
Зі зброєю і в балаклавах: під Києвом напали на сім'ю бізнесмена

Охоронці скрутили нападника, на якому була куртка з нашивками організації "Солдати Одіна" – рух, що з'явився у 2015 році. Вони виступають за посилення міграційного законодавства.

Рух "Солдати Одіна"

Рух "Солдати Одіна"

News Now Finland

Уточнюється, що поліція взяла цю справу на контроль. Ніхто з правоохоронців не постраждав. Мотиви чоловіка з'ясовуються. Після інциденту голова МЗС продовжив зустріч з виборцями і подякував службі безпеки за блискавичну реакцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня в столиці Сомалі прогримів потужний вибух і пролунала серія пострілів біля Міністерства праці та соціальних справ. Співробітники відомства втекли з будівлі після нападу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Фінляндія
Тег
кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки