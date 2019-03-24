У Фінляндії напали на міністра: перші подробиці і відео

У фінському місті Вантаа чоловік напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, проте його вчасно схопили.

За даними місцевого видання Iltalehti, це трапилося 24 березня на фермерському ринку, де представники кількох партій зустрічалися з виборцями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Тімо Сойні Yle

"Він намагався атакувати Сойні, але атака була заблокована. Він вдарив охоронця пляшкою", – розповів кандидат від лівого крила Антеро Еерола.

Iltalehti

Охоронці скрутили нападника, на якому була куртка з нашивками організації "Солдати Одіна" – рух, що з'явився у 2015 році. Вони виступають за посилення міграційного законодавства.

Рух "Солдати Одіна" News Now Finland

Уточнюється, що поліція взяла цю справу на контроль. Ніхто з правоохоронців не постраждав. Мотиви чоловіка з'ясовуються. Після інциденту голова МЗС продовжив зустріч з виборцями і подякував службі безпеки за блискавичну реакцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня в столиці Сомалі прогримів потужний вибух і пролунала серія пострілів біля Міністерства праці та соціальних справ. Співробітники відомства втекли з будівлі після нападу.

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