У Федерального бюро розслідувань немає підстав вважати, що Україна втручалася в президентські вибори 2016 в США.

Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв'ю ABC News. У той же час він назвав Росію головною загрозою для виборів президента США у 2020 році.

У ФБР визнали підлість Росії проти України RT

"Що стосується самих виборів, ми вважаємо, що Росія є найбільшою загрозою", – додав він.

Відзначається, що теорію про "втручання" України в вибори у США в 2016 році почала активно просувати російська пропаганда, щоб перекласти свою провину на Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл заявив, що інформація про можливе втручання України в вибори в США в 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал