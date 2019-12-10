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10 грудня • оновлено в 10:34
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У ФБР визнали підлість Росії проти України

1.7т
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У Федерального бюро розслідувань немає підстав вважати, що Україна втручалася в президентські вибори 2016 в США.

Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв'ю ABC News. У той же час він назвав Росію головною загрозою для виборів президента США у 2020 році.

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У ФБР визнали підлість Росії проти України

У ФБР визнали підлість Росії проти України

RT

"Що стосується самих виборів, ми вважаємо, що Росія є найбільшою загрозою", – додав він.

Відзначається, що теорію про "втручання" України в вибори у США в 2016 році почала активно просувати російська пропаганда, щоб перекласти свою провину на Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл заявив, що інформація про можливе втручання України в вибори в США в 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Вибори в США
Місце
США
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Хо Хол
Хо Хол
На фото - xoлопы встречают барина.
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