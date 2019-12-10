У Федерального бюро розслідувань немає підстав вважати, що Україна втручалася в президентські вибори 2016 в США.
Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв'ю ABC News. У той же час він назвав Росію головною загрозою для виборів президента США у 2020 році.
У ФБР визнали підлість Росії проти України
RT
"Що стосується самих виборів, ми вважаємо, що Росія є найбільшою загрозою", – додав він.
Відзначається, що теорію про "втручання" України в вибори у США в 2016 році почала активно просувати російська пропаганда, щоб перекласти свою провину на Київ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл заявив, що інформація про можливе втручання України в вибори в США в 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.
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