У Facebook пішли на радикальні заходи через протести проти карантину

Адміністрація соціальної мережі Facebook заявила, що буде видаляти сторінки, присвячені акціям протесту проти самоізоляції під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє CNN. За словами представника Facebook Енді Стоуна, протести йдуть врозріз з принципами соціального дистанціювання штатів. Відзначимо, що в останні дні в США вибухнули протести – через продовження карантину багато американців втратили роботу.

"Якщо уряд не забороняє проведення заходу протягом цього часу, ми дозволяємо його організацію на Facebook. Але якщо події порушують обмеження щодо соціального дистанціювання, то Facebook не буде їх публікувати", – зазначив Стоун.

З Facebook вже були видалені анонси масових акцій в Каліфорнії, Небрасці і Нью-Джерсі. Влада цих штатів підкреслила, що компанія була пов'язана з ними і що вони зі свого боку не просили блокувати сторінки, а соцмережа вирішила зробити це з власної ініціативи.

Представники Facebook відзначили, що на ті антиурядові акції, організатори яких будуть нагадувати про необхідність дотримання дистанції, цензура поширюватися не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці Північної Осетії, Владикавказі, тисячі людей влаштували мітинг з вимогою зняти режим обмежень через пандемію коронавірусу.

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