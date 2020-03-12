У Євросоюзі залишилася одна країна без коронавірусу

Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження COVID-19.

Про це повідомив епідеміолог місцевого Інституту суспільної охорони здоров'я Ігор Галич, передає swissinfo. За його словами, зараз під наглядом перебувають 392 людини, а з часу виникнення коронавірусу були обстежені понад 2 тисячі осіб.

"Діагностика триває дві-три години, тому результати стають відомі досить швидко", – додав Галич, зазначивши, що Інститут громадської охорони здоров'я підготовлений до можливої появи недуги.

Чорногорія залишилася однією країної у Євросоюзі без коронавірусу

Водночас він закликав жителів країни не поширювати панічні настрої та дезінформацію.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу у світі є пандемією.

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