У Євросоюзі розповіли, коли зможуть відкрити кордони Шенгенської зони

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон припустив, що кордони Шенгенської зони можуть бути закриті через пандемію коронавіруса до літа.

Про це він розповів в ефірі bfmtv. Відповідаючи на запитання, єврокомісар відзначив: "Подивимося. Але думаю, що це те, чого слід очікувати".

Брентон окремо зупинився на питанні пересування всередині Шенгенської зони. За його словами, всі країни не зможуть вийти з карантину одночасно.

"Необхідно, щоб усі пам'ятали, що ми знаходимося на континенті. Потрібно поважати нашу географію і наші правила. Не можна говорити про те, що всі країни вийдуть з режиму самоізоляції в один час", – підкреслив він.

При цьому Брентон не виключив, що після закінчення пандемії можуть бути "введені додаткові обмеження, яких необхідно буде дотримуватися протягом декількох місяців".

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу Європейський Союз може закрити свої кордони до вересня 2020 року, що унеможливить міжнародні подорожі для українців ще на кілька місяців.