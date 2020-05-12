У Європі знайшли дві унікальні мутації коронавірусу

Кирило Лютий Світ 21:56, 12.05.2020

В Естонії виявили дві унікальні мутації коронавірусу.

Як передає "Інтерфакс", вчені Тартуського університету вивчили геноми послідовності COVID-19 у шести пацієнтів.

За їхніми словами, "у порівнянні з початковим штамом, що поширювалися в Китаї, у естонських штамів виявлено вісім мутацій, які зустрічаються і в інших регіонах світу, і дві мутації, які на даний момент виявлено тільки в Естонії".

Всі проаналізовані штами відносяться до групи A2a вірусу SARS-CoV-2. Його поширення пов'язують з північною Італією.

"Поряд з виниклими в Європі або інших регіонах мутаціями, в Естонії з'явилися ще дві мутації геному вірусу", – підкреслили вчені.

Коронавірус. Ілюстрація
kiev.vgorode.ua

Як писав OBOZREVATEL, недавно вчені з США виявили новий штам COVID-19, який, за їхніми даними, є ще більш заразним.

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