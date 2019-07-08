У Європі жорстко поставили на місце пропагандистів Кремля: в Росії образилися

Великобританія відмовила пропагандистам російських видань RT і Sputnik в акредитації на конференцію з питань свободи преси

У Міністерстві закордонних справ країни пояснили, що зробили це через поширення дезінформації цими ресурсами, передає AFP.

"Ми не акредитували RT і Sputnik через їх активну роль у поширенні дезінформації", – сказала прес-секретар МЗС.

У відомстві додали, що в конференції візьмуть участь близько 60 міністрів і більше тисячі журналістів з усього світу, серед яких і представники інших російських видань.

У відповідь на це російське посольство назвало рішення, що стосується РТ і Sputnik, "прямою політично мотивованою дискримінацією" і заявило, що воно подало скаргу.

Ілюстрація. Пропаганда РФ Інформаційний опір

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