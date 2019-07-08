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У Європі жорстко поставили на місце пропагандистів Кремля: в Росії образилися

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Великобританія відмовила пропагандистам російських видань RT і Sputnik в акредитації на конференцію з питань свободи преси

У Міністерстві закордонних справ країни пояснили, що зробили це через поширення дезінформації цими ресурсами, передає AFP.

"Ми не акредитували RT і Sputnik через їх активну роль у поширенні дезінформації", – сказала прес-секретар МЗС.

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У відомстві додали, що в конференції візьмуть участь близько 60 міністрів і більше тисячі журналістів з усього світу, серед яких і представники інших російських видань.

У відповідь на це російське посольство назвало рішення, що стосується РТ і Sputnik, "прямою політично мотивованою дискримінацією" і заявило, що воно подало скаргу.

Ілюстрація. Пропаганда РФ

Ілюстрація. Пропаганда РФ

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Великобританія
Теги
РосіяНовини РосіїпропагандаЗМІ
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
По уровню свободы прессы Украина находится на позорном 102 месте в мире, а Россия - на почётном... 149 - https://rsf.org/en/ranking. Это оценка международного союза журналистов. Уверен, что это сделано по указке США, которые, чтобы замести следы поставили себя лишь на 48-e место. Интриганы!...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Шапиро Женька, не далее, как вчера наглядно была продемонстрирована "свобода прессы" в Украине! Только не надо про "агрессора", торговать с "агрессором" можно, а общаться нельзя?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ваша скарга нах никому не нужна))))это их страна кого хотят того и пускают))))
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Караван идёт, тявкайте - не тявкайте.
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