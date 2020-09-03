У Європі засудили отруєння Навального "Новачком" і пригрозили Росії: заяви політиків

Європейські країни відреагували на докази, оприлюднені німецьким урядом про те, що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти речовиною з групи "Новачок".

Лідери країн засудили те, що трапилося з політиком, і пообіцяли притягнути винних до відповідальності.

Зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель на пресконференції заявила, що злочин проти Навального спрямовано "проти основних цінностей і прав, за які ми виступаємо". Вона висловила впевненість, що політика "намагалися змусити замовкнути".

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб закликав Росію сказати правду про те, що насправді трапилося з Навальним. Він також висловив стурбованість тим, що опозиціонера було отруєно саме отрутою із сімейства "Новачок" – у 2018 році цією речовиною в Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон зі свого боку нагадав, що Великобританія "з перших рук" дізналася про смертельні наслідки "Новачка". "Російський уряд мусить пояснити, що трапилося з паном Навальним", – написав він у Twitter.

Заява Бориса Джонсона Boris Johnson / Twitter

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан у своїй заяві підкреслив, що будь-яке використання хімічної зброї суперечить міжнародному праву. Він пообіцяв, що Франція співпрацюватиме з іншими країнами – учасницями Організації із заборони хімічної зброї для розроблення заходів у відповідь.

Представник Ради безпеки США Джон Алліот також засудив отруєння опозиціонера. "Росіяни мають право висловлювати свої погляди, не побоюючись наслідків, особливо у вигляді хімічних агентів", – написав він у Twitter. "Ми будемо працювати з нашими союзниками і міжнародним співтовариством, щоби притягнути до відповідальності винних, куди б не привело розслідування", – йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Литви Лінас Лінкевічус у Twitter висловив упевненість, що за отруєнням стоїть російська влада. "Винних має бути покарано. Вони перейшли вже не першу межу", – йдеться в повідомленні.

Заява Лінаса Лінкевічуса Linas Linkevicius / Twitter

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала притягнути до відповідальності винних в отруєнні Навального. "Це огидний і боягузливий злочин – знову", – написала вона.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також закликав Росію провести ретельне і прозоре розслідування отруєння.

Європейська народна партія написала, що в злочині проти Навального простежується "почерк Кремля". "Усіх замовників і виконавців потрібно притягнути до відповідальності. Їм потрібно заборонити в'їзд до Євросоюзу та закрити їхні банківські рахунки", – заявила представниця партії Сандра Калнієте.

Заява ЄНП EPP Group / Twitter

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ анонсував початок консультацій із Німеччиною та іншими членами НАТО з приводу наслідків отруєння Навального "Новачком". "Категорично засуджую використання нервово-паралітичного агента військового рівня. Це робить тільки найбільш терміновим проведення Росією повного і прозорого розслідування", – йдеться в його заяві.

Заява Столтенберґа Jens Stoltenberg / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові експерти дійшли висновку, що Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок".