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У Європі викрили аферу із засобами захисту від COVID-19 на 830 тисяч євро

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
1,2 т.
Маска від коронавірусу

Маска від коронавірусу.

У Нідерландах поліція затримала шістьох осіб, підозрюваних у масштабній афері із засобами захисту від коронавірусу.

Клієнти шахраїв з-за кордону заплатили за товар 830 тисяч євро (понад 27 млн гривень), але так його і не отримали, передає "Укрінформ".

"Шість осіб було затримано в Гаазі за підозрою в причетності до шахрайства щодо засобів захисту для боротьби з коронавірусом", – уточнили правоохоронці.

Йдеться про чоловіків і жінок у віці від 31 до 69 років. Продажем яких саме засобів захисту займалися підозрювані, не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у Ватикані 9 вересня публічно зняв маску і заявив, що коронавірус "буде переможений божою любов'ю".

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НідерландиГаагаКоронавірус
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