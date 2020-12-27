У Європі стартувала масова вакцинація від коронавірусу: хто отримає 'дозу' і чим стурбований Європол

У країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу.

Добровільна і безкоштовна вакцинація стартувала поки серед людей із груп ризику у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших. Водночас Європол застеріг про небезпеку шахрайства з вакциною проти COVID-19, оголошення про "продаж" якої вже з'явилися в мережі.

Європейські країни закупили достатню для себе кількість доз вакцини виробництва американської компанії Pfizer, спільного з німецькою BioNTech – Comirnaty (BNT162b2). Оскільки саме її європейський регулятор дозволив використовувати в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Для першого етапу європейської кампанії вакцинації препарат виробляють на заводах Pfizer у Бельгії.

Відомо, що Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Люксембург і разом із ними Швейцарія, яка не входить до ЄС, уклали договір про координацію своїх стратегій вакцинації. Такий план повинен сприяти "швидкому" обміну між країнами даними про хід та результати вакцинації, інформуванню населення про неї, а також боротьбі з дезінформацією про препарати.

Німеччина

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан заявив, що 27 грудня щеплення спершу почнуть робити жителям будинків для людей похилого віку та персоналу, який там працює. Пізніше ін'єкції отримають усі охочі громадяни старше 80 років. У пріоритеті для вакцинації також співробітники соцслужб, медики, персонал відділень інтенсивної терапії та служб швидкої допомоги.

Далі щеплення робитимуть людям старше 70 і 60 років, а також у кого є хронічні захворювання, які підвищують ризик важкого перебігу хвороби – захворювання нирок або печінки, рак або аутоімунні хвороби. Поступово провакцинують медиків інших категорій, правоохоронців, пожежників, викладачів і тих, хто працює в роздрібній торгівлі.

Франція

Міністр охорони здоров'я Олів'є Вернан зазначив, що 27 грудня щеплення проти COVID-19 у країні зроблять усього декільком десяткам осіб із будинків для літніх людей у Парижі та Бургундії.

Тоді як жителів усієї Франції уряд розраховує прищепити в три етапи:

до лютого – переважно люли похилого віку (майже мільйон осіб);

далі – люди, які перебувають у групі ризику через роботу, хронічні захворювання або вік (майже 14 млн осіб);

з весни щеплення отримають усі інші охочі.

Іспанія

Міністерство охорони здоров'я країни розділило населення на 15 груп, кожну з яких буде допущено до вакцинації за чергою:

перший етап (січень-березень 2021 року) охопить до 2,5 млн осіб – жителі і персонал будинків престарілих, медпрацівники і люди з груп ризику;

наступні дві фази (з квітня до червня і з липня до вересня) – рішення про те, які групи в якому порядку отримуватимуть вакцину, поки не ухвалено.

Австрія

До кінця 2020 року в країну поставлять всього 10 тис. доз препарату, а загалом – 24 млн. Вакцинація розпочнеться спершу в будинках для людей похилого віку Нижньої Австрії і Відня. На другому етапі (лютий-березень 2021 року) щеплення отримають медики і представники "системно значущих" професій – поліцейські, викладачі, співробітники харчової промисловості, працівники транспортних компаній та ін. Далі щеплення робитимуть усім охочим.

Італія

Італійський уряд замовив одну з наймасовіших поставок вакцини Pfizer – 1,8 млн доз. Препарат розподілять між медперсоналом, соціальними працівниками, людьми похилого віку та іншими вразливими категоріями громадян. Перше щеплення зроблять 27 грудня медсестрі однієї з римських лікарень.

Бельгія

У цій країні вакцинація стартує з 28 грудня – першим щеплення повинен отримати 96-річний житель будинку престарілих у Фландрії. Після літніх бельгійців і співробітників будинків престарілих планують вакцинувати медпрацівників.

Люксембург

Країна планує почати вакцинацію 28 або 29 грудня, першими ін'єкції зроблять медикам, які працюють із хворими на коронавірус.

Чехія

За словами прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша, 10 тис. доз, які отримає країна до кінця року, розподілять між Богемією і Моравією. Також одна з коробок із 4870 дозами вакцин, відправиться у Брно.

Болгарія

Як заявив головний санітарний лікар країни Ангел Кунча, перші дози вакцини розподілять між медиками трьох міст – Софії, Пловдива і Бургаса. Влада має намір розподілити препарат серед 5 тис. медиків. Другу партію в 52 тис. доз у Болгарії очікують у січні. Поки приблизно 47% медиків країни виявили бажання отримати щеплення проти коронавірусу.

Угорщина

Прем'єр-міністр Віктор Орбан 23 грудня заявив, що вакциною Pfizer 27 або 28 грудня в країні почнуть робити щеплення співробітникам коронавірусних лікарень.

Варто зазначити, що в жовтні Угорщина оголосила про плани імпортувати російську вакцину "Супутник V", яку не схвалено європейськими регулювальними органами. Це викликало докори з боку Брюсселя. Однак, як пише CNN, країна все одно просувала свій план використання російської вакцини, оголосивши, що від 3 тис. до 5 тис. її громадян можуть взяти участь у клінічних випробуваннях препарату з РФ. Водночас Угорщина веде переговори про постачання вакцин із Китаєм та Ізраїлем.

Нідерланди

У країні вакцинація розпочнеться після Нового року – 8 січня. За інформацією місцевого МОЗ, вони не встигли підготувати до кампанії ІТ-інфраструктуру, що не розробили рекомендації та скрипти для персоналу call-центрів. Але першими на щеплення в Нідерландах запросять тих, хто працює в будинках для людей похилого віку, доглядає за інвалідами та надає медичну допомогу.

У зв'язку з початком масової вакцинації від коронавірусу в Євросоюзі глава Європолу Катрін де Болль попередила про реальну небезпеку того, що злочинці спробують скористатися величезним попитом на щеплення.

Болль каже, що в соцмережах уже з'явилися оголошення про продаж вакцини, які публікують шахраї. Ті, хто відгукнулися на подібні пропозиції, або зовсім нічого не отримають після оплати, або ж їм відправлять підробку, що може обернутися серйозними наслідками для здоров'я, застерегла фахівчиня.

Також вона зазначила, що правоохоронці повинні бути готові до спроб крадіжки вакцини проти коронавірусу.

"Під час першого локдауну банди нападали, наприклад, на транспорт, який перевозив захисні маски. Тепер така небезпека існує з вакциною", – цитує її слова DW.

Європол уже ідентифікував локації, у яких імовірність подібних злочинів найбільш висока. Крім того, поліцейські відомства європейських країн мають намір співпрацювати одне з одним, щоб запобігти крадіжці вакцини.

Зазначимо, що раніше генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток передбачив сплеск злочинів під час поставок "рідкого золота" – вакцини проти коронавірусу.

Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін повідомив, що для імунізації населення від COVID-19, найімовірніше, наша країна може отримати вакцину, вироблену англо-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Його прогноз ґрунтується на виробничих можливостях фармкомпанії і на можливостях нашої країни. Клінічні випробування препарату AstraZeneca показали його ефективність у 70%. На відміну від Pfizer/BioNTech і Moderna оксфордська вакцина може зберігатися за температури від +2 до +8°C.

За словами Кузіна, саме ці особливості щеплення AstraZeneca більше відповідають українським реаліям. Він зазначив, що у подачі Україною заявки в COVAX, були враховані всі технічні можливості для зберігання вакцини.

Відомо, що вакцину проти COVID-19 від AstraZeneca люди почнуть отримувати з 4 січня. Як повідомляє The Telegraph, незабаром відповідний препарат буде схвалено національним регулювальним органом із лікарських засобів Великобританії, і протягом перших двох тижнів поширення цієї вакцини щеплення зроблять два мільйони охочих.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

напередодні, 26 грудня, перші вакцини від коронавірусу, схвалені в Європейському Союзі, були доставлені в усі країни ЄС.

Ізраїльський медик Роман Гольдман, співробітник Першого медичного центру Тель-Авіва пояснив, що від вакцини виробництва Pfizer і BioNTech проти коронавірусу можливі легкі побічні ефекти, але вони не є небезпечними.