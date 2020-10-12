У Європі посилюють карантин через COVID-19: статистика знову погіршилася

Країни Європи ввели нові обмеження в спробі сповільнити поширення коронавірусної інфекції. Адже у деяких останнім часом спостерігається значне зростання кількості нових хворих.

Наприклад, у Німеччині громадянам обмежать відвідування барів і ресторанів, а в Чехії розглядають можливість введення режиму ізоляції. Також на посилення карантинних заходів пішли Польща і раніше Великобританія.

Німеччина обмежила громадянам дозвілля

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що тим містам, де фіксується високий показник заражень, відведуть до 10 днів для того, щоб ті уповільнили швидкість поширення коронавірусу. Інакше, підкреслила вона, доведеться ввести жорсткі обмежувальні заходи.

Поки ж у Берліні барам і ресторанам дозволили працювати тільки до 23:00, такий графік діятиме до 31 жовтня. Аналогічні обмежувальні заходи вводяться у фінансовій столиці Німеччини Франкфурті-на-Майні. Також у містах обмежать години роботи всіх магазинів. Під виняток потрапили тільки аптеки і станції заправки автомобілів.

Чехія готується до режиму ізоляції

У Чехії четвертий день поспіль реєструють рекордно високу кількість заражень COVID-19. За даними місцевого МОЗ, за добу 11 жовтня в країні зареєстрували 8 тис. 618 нових випадків, тоді як днем раніше виявили 5 тис. 394 хворих.

Загалом у Чехії, де проживає 10,7 млн осіб, із початку пандемії діагностували вже більш ніж 109,3 тис. заражень коронавірусом, померли від нього 905 осіб.

Крім того, за даними європейського центру контролю і запобігання захворювань, у Чехії за останні два тижні зафіксовано найшвидше зростання заражень COVID-19 у Європейському Союзі. У країні, де на 100 тис. осіб припадає 398 інфікувань, випереджає Іспанію (307 випадків на 100 тис. осіб) і Нідерланди (304 випадки).

Влада Чехії закликала громадян проявляти відповідальність, але водночас розглядає можливість введення нового режиму ізоляції.

За словами прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, ситуація дуже серйозна, тому необхідно, щоб люди дотримувалися заходів безпеки, інакше доведеться ввести ще жорсткіші обмеження.

"І ми не можемо виключати режим ізоляції", – сказав він.

Із 12 жовтня в Чехії вже закривають кінотеатри, театри, музеї та галереї. Водночас університети і старша школа переходять на дистанційний формат навчання. Також забороняється проведення спортивних заходів.

Хто ще зважився на нові обмежувальні заходи

Зазначимо, що у Великобританії експерти в галузі охорони здоров'я закликали носити захисні маски всіх співробітників офісів – але лише в тому разі, якщо вони перебувають у приміщенні не одні.

Тоді як у Польщі громадян зобов'язали носити маски у всіх громадських місцях. За останню добу там виявили рекордно високу для країни кількість заражень COVID-19 – понад 4 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що кількість нових випадків коронавирусу у світі, починаючи з вересня, щодня збільшується через різке зростання хворих у Європі. Але водночас смертність від COVID-19 залишається майже незмінною.