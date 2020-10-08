У Європі новий спалах COVID-19: рекордні показники зафіксовано в низці країн

У кількох Європейських країнах зафіксовано рекордні показники нових випадків захворювання на коронавірус.

Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Чехію, Бельгію, Швецію, Італію, Польщу. Відповідні показники захворюваності оприлюднено на сайті worldometers.info.

Наприклад, у Німеччині за минулу добу виявили понад 4 тисячі нових випадків COVID-19. Це є найбільшим показником із квітня.

У Нідерландах зареєстровані 5,8 тисячі нових випадків, що також стало рекордом для країни.

Також високий показник зафіксовано у Франції – майже 19 тисяч нових заражених.

У Чехії через спалах коронавірусу вирішили закрити всі спортивні та культурні об'єкти на 14 днів. Посилення карантину почнеться з 12 жовтня.

Крім того, ресторани в країні працюватимуть до 20:00, а учні середньої та старшої шкіл частково перейдуть на дистанційне навчання.

У Бельгії, де заразилися ще 3577 осіб, також ввели нові обмеження. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ, в країні на місяць заборонять роботу всіх барів, ресторанів і кафе, зокрема, і в спортклубах. Продовжать роботу тільки ресторани в Брюсселі.

У Швеції карантин не підсилили, але й не ослабили. Влада вирішила не збільшувати кількість відвідувачів спортивних заходів і концертів із 50 до 500 осіб.

Водночас в Італії за добу виявлено 4458 нових випадків коронавірусу. Такий високий показник зафіксовано вперше з квітня.

У країні цього тижня посилили карантин, зобов'язавши жителів носити захисні маски.

Таких самих заходів вжили в Польщі, де виявлено 4280 нових заражених.

Усього в Європі за час пандемії зафіксовано близько 5,6 млн випадків зараження коронавірусом. Водночас вилікувалися 2,9 млн осіб і майже 229 тисяч померли.

Крім того, є інформація, що вже в 30 найбільших містах світу, не тільки європейських, ввели карантинні обмеження або планують це зробити. Зокрема, йдеться про Сеул (Південна Корея) і Нью-Йорк (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на самоізоляцію пішов глава Європейського парламенту Давид Сассолі. Він контактував з одним зі своїх співробітників, у якого виявили коронавірус.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я ще у вересні висловили занепокоєння темпами поширення коронавірусу в Європейських країнах.