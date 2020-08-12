У Європарламенті назвали Тихановську обраною президенткою Білорусі
Депутатка Європейського парламенту Раса Юкнявічене назвала кандидатку в президенти Білорусі, головну конкурентку Олександра Лукашенка Світлану Тихановську "обраним президентом" країни.
На своїй сторінці в Twitter політикиня написала, що Тихановська перебуває в Литві в безпеці.
"Обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська перебуває в Литві в безпеці", – написала Юкнявічене.
Нагадаємо, що Тихановська покинула країну в ніч на 11 серпня. Пізніше вона опублікувала своє звернення, в якому зізналася, що виїхала заради своїх дітей. Пізніше вона записала ще одне звернення, в якому, читаючи текст із папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.
ЗМІ припустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Ермошиної. Доказом слугує аналогічний диван і жалюзі з різних кадрів.
Представник штабу Тихановської Марія Колесникова підтвердила, що запис міг бути зроблений під тиском.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на опозиційну кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, який вдалося запобігти КДБ. Але 10 серпня її штаб повідомив, що вона зникла після візиту в ЦВК.
Пізніше глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Тихановська перебуває на волі й у безпеці в його країні.
Також глава литовського МЗС зазначив, що її насильно утримували в Білорусі до того, як вона прибула в Литву.