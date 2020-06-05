У Єврокомісії запропонували дату відкриття всіх кордонів

Європейська комісія вважає, що всі країни-члени ЄС мають скасувати свої прикордонні обмеження через пандемію коронавірусу вже до кінця цього місяця.

Про це заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Юлва Йоганссон. Її слова цитує Euronews.

"Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження та прикордонні перевірки. Хорошою датою має стати кінець червня", – сказала вона.

Єврокомісія пропонує відкрити всі кордони до кінця червня

На думку Йоганссон, ситуація з COVID-19 "швидко поліпшується" і вона рада бачити, що члени Європейського Союзу вже послаблюють прикордонний контроль.

Так, нині європейські країни поступово скасовують свої внутрішні обмеження, деякі з них почали відкривати кордони в останні дні. Наприклад, Італія зробила це з початку червня, тоді як більшість інших планує відкриття в середині цього місяця – серед них Франція, Бельгія, Німеччина, Греція, Австрія, Нідерланди та Чехія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж Європейського Союзу буде скасована 15 червня. Її замінять "покраїновими" обмеженнями.