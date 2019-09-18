У ЄС ухвалили історичне рішення щодо Brexit

У середу, 18 вересня, Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit ", згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Євросоюзу.
Як повідомляє прес-служба Європарламенту, документ підтримали 544 голосами "за", 126 проголосували "проти" і 38 утрималися.
"ЄС відкритий для можливого продовження періоду переговорів відповідно до Статті 50 Лісабонського договору, якщо цього зажадає Великобританія, за умови, що це виправдано і має конкретну мету, наприклад, уникнення виходу без угоди, проведення загальних виборів або референдуму. Вони також додають, що продовження не має впливати на роботу і функціонування інститутів ЄС", – йдеться в повідомленні.
В Європарламенті підкреслили, що Британія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність за вихід з ЄС без угоди і серйозні наслідки, які це спричинить".
Крім того, в рішенні євродепутатів відзначено, що в даному сценарії Brexit "без угоди" Сполучене Королівство не позбудеться зобов'язань за фінансовими розрахунками і захисту прав громадян, які є необхідними попередніми умовами для схвалення парламентом будь-яких майбутніх відносин між ЄС та країною.
Brexit
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик готовий на Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня.
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