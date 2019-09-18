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18 вересня • оновлено в 16:30
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У ЄС ухвалили історичне рішення щодо Brexit

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У середу, 18 вересня, Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit ", згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Євросоюзу.

Як повідомляє прес-служба Європарламенту, документ підтримали 544 голосами "за", 126 проголосували "проти" і 38 утрималися.

"ЄС відкритий для можливого продовження періоду переговорів відповідно до Статті 50 Лісабонського договору, якщо цього зажадає Великобританія, за умови, що це виправдано і має конкретну мету, наприклад, уникнення виходу без угоди, проведення загальних виборів або референдуму. Вони також додають, що продовження не має впливати на роботу і функціонування інститутів ЄС", – йдеться в повідомленні.

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В Європарламенті підкреслили, що Британія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність за вихід з ЄС без угоди і серйозні наслідки, які це спричинить".

Крім того, в рішенні євродепутатів відзначено, що в даному сценарії Brexit "без угоди" Сполучене Королівство не позбудеться зобов'язань за фінансовими розрахунками і захисту прав громадян, які є необхідними попередніми умовами для схвалення парламентом будь-яких майбутніх відносин між ЄС та країною.

Brexit

Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
Теги
Європейський парламент Європейський Союз
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руденко евгений
руденко евгений
этого следовало и ожидать, ну промахнулись бриты по брекситу: как всегда молодёжь не пошла голосовать, а сейчас чешутся.
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