У ЄС можуть провести екстрений саміт через протести в Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив з ініціативою скликати позачерговий саміт Європейської Ради щодо ситуації в Білорусі після президентських виборів.

Як повідомляє RMF24, з такою пропозицією він звернувся до голови Європейської ради та президента Європейської комісії.

"Польща несе відповідальність за своїх найближчих сусідів. Саме тому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Леєн скликати позачерговий саміт Ради Європи щодо подій у Білорусі", – зазначили в Офісі прем'єр-міністра Польщі.

Сам моравецький наголосив, що його країна повинна продемонструвати білорусам свою підтримку та солідарність у їх прагненні до свободи.

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