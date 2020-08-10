У ЄС можуть провести екстрений саміт через протести в Білорусі

Вікторія Довгань Світ 11:41, 10.08.2020 Оновлено: 11:41, 10.08.2020

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив з ініціативою скликати позачерговий саміт Європейської Ради щодо ситуації в Білорусі після президентських виборів.

Як повідомляє RMF24, з такою пропозицією він звернувся до голови Європейської ради та президента Європейської комісії.

"Польща несе відповідальність за своїх найближчих сусідів. Саме тому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Леєн скликати позачерговий саміт Ради Європи щодо подій у Білорусі", – зазначили в Офісі прем'єр-міністра Польщі.

Сам моравецький наголосив, що його країна повинна продемонструвати білорусам свою підтримку та солідарність у їх прагненні до свободи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Білорусі озвучені перші результати екзитполів

Автозак в'їхав у натовп протестувальників у Мінську: є серйозно постраждалі

Хомчак призначив у Генштаб військового, який кинув свою бригаду на Донбасі, – волонтер

Лукашенко "зник" після виборів у Білорусі: де перебуває президент

Павлік показав останні дні життя сина: жалісливе відео розчулило мережу