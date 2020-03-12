У Єгипті ввели нові правила для туристів через коронавірус: що змінилося

Відтепер усі пасажири, які прилетіли до Єгипту, повинні заповнити карту про стан здоров'я та відвідування країн за останній 21 день.

Про це проінформували у спільноті "Чемодан от Элита тур" у Facebook, додавши фото анкети. Там зазначили, що карти заповнюються в літаку і здаються при виході з літака після вимірювання температури.

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Крім того, у спільноті додали, що протягом двох днів всіх відпочиваючих в Єгипті італійців вивезуть назад в Італію. В'їзд до Єгипту громадянам Італії заборонено на час введеного в країні карантину.

Туристів у Єгипті зобов'язали заповнювати картки здоров'я

Зазначимо, що громадян України закликали по можливості утриматися від поїздок до країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу. Особливо це стосується найпопулярніших напрямків серед українців – Єгипту і Таїланду.

Нагадаємо, що 8 березня у Єгипті зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу в світі є пандемією.

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