У Єгипті виявили майже 60 мумій, похованих 26 століть тому. Фото унікальної знахідки

У Єгипті виявили 59 саркофагів з муміями і 28 дерев'яних статуеток єгипетських богів.

Їх знайшли в некрополі Саккара недалеко від Каїра, повідомляє ВВС (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами міністра з питань туризму і старовини Єгипту Халіда аль-Анані, захороненню 26 століть, але останки і саркофаги дуже добре збереглися. Деякі з них розфарбовані.

Мумій виставлять у Великому єгипетському музеї недалеко від пірамід в Гізі.

Багато саркофаги виглядають так, ніби їх зробили зовсім недавно. Майже у всіх лежать священнослужителі і високопоставлені чиновники.

Для поховання були зроблені спеціальні три шахти, а мумії розташовувалися вони одна над іншою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим за допомогою комп'ютерної томографії вдалося розкрити секрет "кричущою мумії", яка була знайдена в королівській усипальниці в Дейр-ель-Бахарі.