У Єгипті в неділю, 8 березня, підтвердили першу смерть від коронавірусу COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я в Каїрі поінформувало, що помер турист – 60-річний громадянин Німеччини, передає Reuters.

Як повідомили в міністерстві, чоловік був доставлений у лікарню з лихоманкою і проблемами з диханням після прибуття в Хургаду з Луксора 6 березня.

COVID-19. Ілюстрація Фокус

Турист був поміщений у реанімацію, але відмовився перевестися в призначену ізоляційну лікарню. У Єгипті чоловік перебував протягом семи днів.

Зазначимо: за даними на 8 березня, в Єгипті було 15 підтверджених випадків COVID-19.

Карта поширення коронавірусу по світу:

Як писав OBOZREVATEL, станом на 8 березня випадки інфікування COVID-19 зафіксовані в 26 країнах Європейського Союзу. В ЄС залишилася одна країна, в яку не дістався вірус – Кіпр.

В Україні вже є 1 випадок коронавірусу. Хворий знаходиться в Чернівцях.

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