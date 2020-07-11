У Єгипті на пляжі трапилася трагедія, загинули відразу 11 осіб

У місті Олександрія (Єгипет) 11 осіб загинули, намагаючись врятувати потопаючу 5-річну дитину.

Також ще п'ять чоловік залишаються зниклими безвісти. Трагедія трапилася близько п'ятої ранку в районі Аль-Аджмі біля пляжу "Палм-Біч", який офіційно закритий через пандемію COVID-19, передає Masrawy.

Попередньо встановлено, що на світанку компанія людей вийшла на пляж скупатися, після чого у воді почала тонути дитина. Її кинулися рятувати кілька осіб, проте вони всі потонули.

Відзначається, що офіційно пляж був закритий на карантин, тому на березі не було рятувальних служб. У Єгипті через коронавірусу заборона на відвідування пляжів і купання в морі знята тільки для готелів та деяких приватних пляжів. Громадські пляжі залишаються закритими для відпочинку та купання.

Додамо, що ділянку узбережжя, де загинули люди, місцеві жителі називають "берегом смерті". Через складні та сильні підводні течії там нерідкі летальні випадки. Так, в 2018 році тільки за один тиждень там загинула 21 особа, після чого місцева влада заборонила користуватися пляжем, і доступ до нього був перекритий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початку червня потонули 30 дітей.