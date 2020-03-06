У Єгипті виявили 12 заражених COVID-19 на круїзному теплоході "Ніла", який прямував у місто Луксор з Асуану.
Про це 6 березня написало Reuters із посиланням на державне телебачення країни. За даними інформаційного агентства, до цього в країні вірус було діагностовано у трьох людей, одна з яких повністю видужала після лікування.
У Єгипті на круїзному теплоході 12 осіб заразилися коронавірусом
"Міністерство охорони здоров'я Єгипту заявило, що зареєструвало 12 осіб з коронавірусом на круїзному судні "Ніла", яке прямувало в місто Луксор з Асуана", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
Станом на ранок 6 березня в світі зафіксовано понад 97 381 випадок захворювання на COVID-19. А 3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Також у мережі з'явилася інформація про те, що в Єгипті ще 14 лютого виявили перший випадок зараження цим вірусом. Але пізніше дані не підтвердилися.
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