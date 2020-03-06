Головна Новини
6 березня • оновлено в 15:15
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Єгипті на круїзному теплоході 12 осіб заразилися коронавірусом

3.1т
Читати матеріал російською

У Єгипті виявили 12 заражених COVID-19 на круїзному теплоході "Ніла", який прямував у місто Луксор з Асуану.

Про це 6 березня написало Reuters із посиланням на державне телебачення країни. За даними інформаційного агентства, до цього в країні вірус було діагностовано у трьох людей, одна з яких повністю видужала після лікування.

У Єгипті на круїзному теплоході 12 осіб заразилися коронавірусом

У Єгипті на круїзному теплоході 12 осіб заразилися коронавірусом

"Міністерство охорони здоров'я Єгипту заявило, що зареєструвало 12 осіб з коронавірусом на круїзному судні "Ніла", яке прямувало в місто Луксор з Асуана", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Єгипет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги