У Єгипті виявили 12 заражених COVID-19 на круїзному теплоході "Ніла", який прямував у місто Луксор з Асуану.

Про це 6 березня написало Reuters із посиланням на державне телебачення країни. За даними інформаційного агентства, до цього в країні вірус було діагностовано у трьох людей, одна з яких повністю видужала після лікування.

У Єгипті на круїзному теплоході 12 осіб заразилися коронавірусом

"Міністерство охорони здоров'я Єгипту заявило, що зареєструвало 12 осіб з коронавірусом на круїзному судні "Ніла", яке прямувало в місто Луксор з Асуана", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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