У Єгипті автобус з пасажирами впав у канал: багато загиблих. Фото.

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Світ 07:22, 3.08.2020 Оновлено: 07:24, 3.08.2020

У Єгипті в районі озера Марьют мікроавтобус з пасажирами впав в зрошувальний канал. Загинуло вісім осіб.

Про це повідомляє портал Al Youm As Sabi. За його інформацією, інцидент стався недалеко від пірамід Гізи на півдні єгипетської столиці. Згідно з попередніми даними, водій не впорався з керуванням, після чого машина перекинулася і впала в канал.

У Єгипті автобус впав у зрошувальний канал
Фото: youm7.com

Сімох людей рятувальникам вдалося визволити з води живими. Аварія трапилася приблизно о восьмій годині вечора 2 серпня.

У Єгипті в ДТП загинуло 8 осіб
Фото: youm7.com
Фото: youm7.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Лісовому масиві трапилося серйозне ДТП, в результаті якого постраждали три людини.

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