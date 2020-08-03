У Єгипті автобус з пасажирами впав у канал.

У Єгипті в районі озера Марьют мікроавтобус з пасажирами впав в зрошувальний канал. Загинуло вісім осіб.

Про це повідомляє портал Al Youm As Sabi. За його інформацією, інцидент стався недалеко від пірамід Гізи на півдні єгипетської столиці. Згідно з попередніми даними, водій не впорався з керуванням, після чого машина перекинулася і впала в канал.

У Єгипті автобус впав у зрошувальний канал Фото: youm7.com

Сімох людей рятувальникам вдалося визволити з води живими. Аварія трапилася приблизно о восьмій годині вечора 2 серпня.

У Єгипті в ДТП загинуло 8 осіб

У Єгипті автобус з пасажирами впав у канал: багато загиблих. Фото. Фото: youm7.com

У Єгипті автобус з пасажирами впав у канал: багато загиблих. Фото. Фото: youm7.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Лісовому масиві трапилося серйозне ДТП, в результаті якого постраждали три людини.