У Джорджії підтвердили перемогу Байдена над Трампом після перерахунку голосів

Ручний перерахунок голосів на виборах президента США в штаті Джорджія, ініційований через невеликий розрив між кандидатами, підтвердив перемогу Джо Байдена.

За остаточним перерахунком, демократ переміг чинного лідера країни Дональда Трампа на 12 284 голоси. Про це повідомило CNN із посиланням на заяву державного секретаря штату Бреда Рфенспергера.

"Це трохи менше для Байдена порівняно з результатами попереднього підрахунку", – йдеться у повідомленні, адже раніше, як відомо, йшлося про його перевагу на майже 14 тисяч голосів.

Крім цього, офіційні представники, котрі відповідають за проведення виборів у Джорджії, підтвердили відсутність масштабних фальсифікацій або порушень під час голосування та визначення результатів.

Зокрема, було виявлено більш ніж 5,8 тисячі неврахованих бюлетенів. Це дало Дональду Трампу майже 1400 нових голосів. Як підкреслюється в повідомленні, чинний президент поспішив назвати це доказом порушень. Хоча, за даними комісії, такий випадок трапився "через людську помилку, і не свідчить про шахрайство або фальсифікацію голосувань на користь когось із кандидатів".

Нагадаємо, що згідно із законодавством США, остаточні результати виборів президента мають бути затверджені на місцевому рівні до п’ятниці, 20 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 46% виборців заявили, що нинішній президент США Дональд Трамп повинен визнати поразку на виборах. Водночас 32% опитаних повідомили, що глава Білого дому повинен піти, якщо "в підсумку, не зможе довести" свої заяви щодо шахрайство під час голосування.