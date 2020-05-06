У два етапи: озвучено план виходу з карантину в Британії

Люди похилого віку старше 70 років і люди з хронічними захворюваннями повинні залишатися вдома після зняття жорсткого карантину.

З такою пропозицією уряду Британії виступили вчені, передає Daily Mail. Фахівці розробили дворівневий план дій виходу з ізоляції.

Підхід вчених отримав назву "розподіл і захист" (segmentation and shielding) і спрямований на повернення населення до нормального життя, не викликаючи другу хвилю COVID-19.

COVID-19 в Британії

Всім іншим британцям буде дозволено залишати житло, але дотримуючись суворих правил відстеження контактів, соціального дистанціювання та гігієни. При появі перших симптомів потрібно негайно відправитися на карантин на два тижні.

"Ослаблення заходів, прийнятих під час блокування, важливо, оскільки в даний час вони мають величезний вплив на наше суспільство. Але це повинно бути зроблено тільки таким чином, щоб убезпечити людей, які найбільш уразливі, а також для здоров'я і безпеки медперсоналу. Розподіл і захист – це можливий спосіб досягнення цього: заходи можуть бути пом'якшені для значної частини населення, однак вразлива група, ймовірно, все ще потребує захисту протягом тривалого періоду", – сказав науковий співробітник Інституту Ашера універсам ета Единбурга, доктор Брем ван Буннік.

Коронавірус в Британії

Професор епідеміології інфекційних захворювань в Единбурзькому університет Марк Вулхаус додав, що "розподіл і захист" може допомогти країні.

"Направляючи захист на тих, хто його найбільше потребує, стратегія допомагає гарантувати, що система охорони здоров'я не буде перевантажена важкими випадками. При цьому політики отримають більшу свободу дій, щоб частково послабити заходи соціального дистанціювання для більшості населення", – сказав він.

При цьому не всі вчені поділяють думку щодо ізольованості літніх людей.

"Не дивлячись на те, що існує чіткий зв'язок між віком і ефективністю нашої імунної системи, у нас немає достатніх даних для чіткого судження, і мінливість, ймовірно, буде значною. Крім того, вплив ув'язнення для цих здорових літніх людей з точки зору ізоляції, зниження психічного благополуччя і зниження фізичної активності матиме довгострокові наслідки для здоров'я. Існує також значна ймовірність того, що багато хто з цих людей похилого віку будуть ігнорувати поради", – попередила експертка по геронтології в Оксфордському університеті, професорка Сара Харпер.

COVID-19 в Британії

Додамо, що в дослідженні не вказано, скільки людей похилого віку доведеться залишатися вдома під замком. Однак уже відомо, що уряд планує відхилити рекомендації вчених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19.

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