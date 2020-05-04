У долі Криму й Донбасу настав вирішальний момент – Зубов

На фоні величезної економічної рецесії через пандемію коронавірусу Європа висловлює бажання якомога швидше відновити економічні відносини, зокрема й із Росією.

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А для України це буде вирішальним моментом у питанні повернення Криму й Донбасу. Про це в інтерв'ю "УП" заявив російський історик Андрій Зубов.

"Європейські компанії – особливо німецькі, плюс французькі, італійські, іспанські – мріють повернутися на російський ринок. У Європі пропонують пом'якшувати санкції. Нібито для того, щоб Росія була більше зацікавлена робити поступки щодо Донбасу", – зазначив він.

На його думку, якщо почнуть пом'якшувати санкції, РФ буде ще менше зацікавлена робити будь-які поступки. Хоча з іншого боку Росія сама зараз вкрай потребує грошей Європи і США для відновлення власної економіки після коронавірусної рецесії.

Історик переконаний, що остання карта в цій "великій картярській грі" перебуває у руках Заходу: якщо він витримає, не стане йти на односторонні поступки, то на них піде Росія.

"І цілком можливо, що Донбас, а можливо і Крим, повернуться в Україну. Якщо ж Захід побіжить на російський ринок, тоді майбутнє Донбасу і Криму залишається в невизначеності", – підсумував Зубов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше а Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі.