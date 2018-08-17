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ПолітикаЕкономіка

У Держдумі пригрозили "загибеллю" двох міст України

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Депутат нелегітимної Державної Думи Росії Олексій Журавльов пригрозив Україні економічною "загибеллю" портових міст Маріуполя та Бердянська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Настільки агресивну реакцію політика викликало затримання українською стороною російських суден в Азовському морі. Гучні фрази Журавльов озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Україна що робить? Вона сама себе заганяє в цей глухий кут! ​​Росія зараз введе такі складні перешкоди для проходження Керченської протоки, що просто бізнес перестане туди ходити. Він буде шукати інші шляхи. І, відповідно, Азовське море перестане бути торговим із точки зору України. І Маріуполь, і Бердянськ - вони просто перестануть існувати", - самовпевнено висловився окупант, традиційно намагаючись залякати Україну черговою агресією Кремля.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Ігор Коротченко також істерично відреагував на затримання судна РФ "Механік Погодін" у порту Херсона і пригрозив Україні застосуванням зброї, а також затопленням кораблів її ВМС.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Олексій Журавльов
Місце
Росія
Об'єкт
Державна Дума Росії
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
В рашку скоро журавли перестанут летать...потом ворони и воробьи..все как Ким Ир Сен прописал..
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Россия уже создает союз с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией и делит бандеровское болото на части, что некогда коммунист Сталин украл у этих стран для поганой УССР. Хохлов в резервации и распродать по миру в качестве рабов)
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2 из 6 ответов | показать все
Попова Ольга
Попова Ольга
Иппу Лох Лов, НА ЛЕНИНГРАДКЕ ОТИРАЮТСЯ ТАКИЕ БЕЗМОЗГЛЫЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ,ПРИМИТИВНЫЕ НИЩИЕ ЛАПТИ КАК ТЫ ИБО ЭТО ПАРАША ,А Я НАХОЖУСЬ В УКРАИНЕ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ И ЕСЛИ ЗАХОЧУ ГДЕ ТО ПОСТОЯТЬ ,ТО ЕСТЬ БЕЗВИЗ С 87 СТРАНАМИ МИРА ,НЕ БУДЕМ ЖЕ СТОЯТЬ В ФЕКАЛЬНОМ ПОТЕШНОМ РЕЙХЕ
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Федяков Алексей, Ко-ко ко..новий гимн єрефии..слишали..старая песня..))
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
желаю кацапам поздыхать сразу же завтра, лучше сегодня
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Hlivetsky Andrey
Hlivetsky Andrey
Пупкин Сережа, а ти читав демографію своєї країни? Так, у нас є проблема, і ми про це говоримо. Голосно, на весь світ. Невже у вас так все добре? Будь патріотом своєї країни, подивися, скільки вас залишилось?
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Pechenyuk Oleksandr, ну да. Рядом статья есть про украинскую демографию. Почитай
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