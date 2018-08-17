У Держдумі пригрозили "загибеллю" двох міст України

Депутат нелегітимної Державної Думи Росії Олексій Журавльов пригрозив Україні економічною "загибеллю" портових міст Маріуполя та Бердянська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Настільки агресивну реакцію політика викликало затримання українською стороною російських суден в Азовському морі. Гучні фрази Журавльов озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Україна що робить? Вона сама себе заганяє в цей глухий кут! ​​Росія зараз введе такі складні перешкоди для проходження Керченської протоки, що просто бізнес перестане туди ходити. Він буде шукати інші шляхи. І, відповідно, Азовське море перестане бути торговим із точки зору України. І Маріуполь, і Бердянськ - вони просто перестануть існувати", - самовпевнено висловився окупант, традиційно намагаючись залякати Україну черговою агресією Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Ігор Коротченко також істерично відреагував на затримання судна РФ "Механік Погодін" у порту Херсона і пригрозив Україні застосуванням зброї, а також затопленням кораблів її ВМС.