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5 червня • оновлено в 09:07
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У Держдепі закликали Росію "забратися" з Близького Сходу

2.3т
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Російська Федерація повинна "забратися" з Близького Сходу, тому що вона грає там "деструктивну роль".

Таку заяву зробив помічник держсекретаря США Девід Шенкер, виступаючи на відеоконференції в Інституті Близького Сходу у Вашингтоні.

"Протягом 45 років це було наріжним каменем американської політики – тримати російських подалі від Близького Сходу. Зараз вони там, грають деструктивну роль. І ми, прямо кажучи, думаємо, що вони повинні забиратися звідти", – зазначив дипломат.

Росія в Сирії

Росія в Сирії

Також Шенкер повторив заяву президента США Дональда Трампа про те, що адміністрація попереднього президента Барака Обами "вітала прихід росіян в Сирію", вважаючи, що це "затягне російських в трясовину", але помилилися.

Американський дипломат додав, що війна в Сирії підштовхнула Москву до дій в Лівії, але там РФ в даний час "не грає продуктивної або стабілізуючої ролі".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Сирії загинули чотири співробітники Центру спецпризначення ФСБ Росії. Імовірно, втрати РФ зазнала в результаті мінометного обстрілу з боку бійців опору. Одночасно з цим вони завдали удару по позиціях режиму Асада на заході Алеппо.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
США
Тег
Держдеп США
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