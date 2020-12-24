У Держдепі США заявили про причетність ФСБ до отруєння Навального

Держдепартамент США звинуватив Федеральну службу безпеки РФ в отруєнні опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новачок".

Як заявив представник Держдепу виданню The Hill, немає ніякого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім як участь і відповідальність за це російської влади.

Видання пише, що ця заява "найімовірніше, ще більше посилить напруженість між США і Росією".

Зі свого боку, CNN повідомляє, що американські чиновники підготували антиросійські санкції через ситуацію з Навальним, але не використали їх, тому що не отримали схвалення президента США Дональда Трампа.

Відзначимо, що Трамп ніколи конкретно не звинувачував Росію в отруєнні Навального.

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