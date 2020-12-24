У Держдепі США заявили про причетність ФСБ до отруєння Навального
Держдепартамент США звинуватив Федеральну службу безпеки РФ в отруєнні опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новачок".
Як заявив представник Держдепу виданню The Hill, немає ніякого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім як участь і відповідальність за це російської влади.
Видання пише, що ця заява "найімовірніше, ще більше посилить напруженість між США і Росією".
Зі свого боку, CNN повідомляє, що американські чиновники підготували антиросійські санкції через ситуацію з Навальним, але не використали їх, тому що не отримали схвалення президента США Дональда Трампа.
Відзначимо, що Трамп ніколи конкретно не звинувачував Росію в отруєнні Навального.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів Олексій Навальний. Йому стало зле через отруєння. Він впав у кому і перебував у реанімації.
У мережі опублікували відео з аеропорту і літака з Навальним. Пізніше з'ясувалося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спочатку відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Іноземні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика і на інших його речах.
Розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel і CNN встановили ймовірних отруйників політика й оприлюднили їхні імена та фото. Зазначається, що за Навальним три роки стежили вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ.
Навальний під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева змусив співробітника ФСБ зізнатися в отруєнні. Так, Кудрявцев розповів, що "Новачок" наносили на труси і штани жертви, а дозу отрути "розраховували із запасом".
ФСБ стверджує, що розмова Навального з його ймовірним отруйником нібито є підробкою і провокацією.