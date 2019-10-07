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7 жовтня • оновлено в 18:00
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У Держдепі США попередили про ядерну зброю Росії

3.3т Читати матеріал російською

У США назвали обсяги ядерних арсеналів з боку Штатів і Росії.

За даними американського Держдепу у РФ налічується 513 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальників, у США – 668, передає РИА "Новости".

Зазначається, що станом на 1 вересня 2019 року у Росії на цих носіях розташовувалося 1426 боєголовок, а у Штатів – 1376.

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Уточнюється, що російські збройні сили мають на озброєнні 757 нерозгорнутих пускових установок, а у США їх – 800.

При цьому обидві країни не виходять за рамки угоди СНО-III – договір між Росією і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Ядерний вибух

Ядерний вибух

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РПЦ закликали росіян готуватися до ядерної війни.

Також президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю тільки після того, як потенційний агресор завдасть удару.

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Місце
США
Теги
ядерна зброя Держдеп США
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
примерно паритет..
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Мир Миру
Мир Миру
Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, І милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами В храмі Своєму, під небесами, Радість і мир Ти дарував, Життя за людей віддав, В книгу життя нас записав.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А у украины сколько рогаток и самострелов?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Коксовый Ларушка, Вы все просpaли!!!! ДАЖЕ НЕ ПРОДАЛИ!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Коксовый Ларушка, если считать блоки АЭС, то таки да, может ипануть. Лучше, когда ветер с востока будет...
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