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7 листопада • оновлено в 15:28
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У депутата партії Меркель трапився напад на публіці: відео

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У депутата з партії канцлерки Німеччини Ангели Меркель Маттіаса Гауера під час засідання Бундестагу 7 листопада трапився напад.

Робота німецького парламенту була призупинена. Відео опубліковано на YouTube-каналі Opposition 24 (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

Гауер виступав за трибуною і майже завершив свою промову, коли несподівано почав тремтіти. До нього підбігли колеги і допомогли лягти на підлогу.

Пізніше офіс депутата повідомив, що Гауер перебуває в стабільному стані, його госпіталізували, загрози життю немає.

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У депутата партії Меркель трапився напад

Скриншот відео

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Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
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