У депутата партії Меркель трапився напад на публіці: відео

У депутата з партії канцлерки Німеччини Ангели Меркель Маттіаса Гауера під час засідання Бундестагу 7 листопада трапився напад.

Робота німецького парламенту була призупинена. Відео опубліковано на YouTube-каналі Opposition 24 (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

Гауер виступав за трибуною і майже завершив свою промову, коли несподівано почав тремтіти. До нього підбігли колеги і допомогли лягти на підлогу.

Пізніше офіс депутата повідомив, що Гауер перебуває в стабільному стані, його госпіталізували, загрози життю немає.

У депутата партії Меркель трапився напад Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 червня Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Лікарка припустила, що судоми, яких зазнала політикиня, могли бути викликані цілою низкою причин: від діабету до зневоднення.

Другий напад у Меркель трапився на зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром 27 червня.

Однак, як пишуть журналісти, канцлерка Німеччини підняла конфіденційність, пов'язану зі здоров'ям перших осіб держави, на зовсім інший рівень, тому про її ймовірну хворобу ніхто не дізнається.

Третій напад у політикині трапився під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне в Берліні 10 липня.

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