У день народження генія: в Нідерландах із музею викрали картину Ван Гога

Вранці 30 березня з музею "Зінгер" у Ларені (Нідерланди) було викрадено полотно Вінсента Ван Гога. До речі, злочин було скоєно в день народження художника.

Як повідомляє NL Times, викрадачі винесли з комплексу картину "Весняний сад". Проникнення було здійснене на світанку, о 3:15 ранку, злодії залізли в музей через скляні двері скориставшись тим, що він був зачинений на карантин через пандемію коронавірусу.

"Я дуже розсердився, що це трапилося. Це величезний удар. Це надзвичайно погано, особливо в наш час", – сказав директор музею Ян Рудольф де Лорм.

Викрадена картина була позичена для експозиції в музеї Гронінгера. Полотно написане в 1884 році, на ньому зображено сад голландської реформаторської церкви в Нуенені, де батько Ван Гога був вікарієм.

Директор музею Гронінгер Андреас Блюм пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти легендарну картину і повернути її в свою колекцію.

Тим часом у "Зінгері" думають над тим, як поліпшити свою систему безпеки, а також закликали місцевих жителів посприяти в пошуку крадіїв.

Last night this Van Gogh painting was stolen from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. The hunt is on ... pic.twitter.com/2K9ltNHRPt