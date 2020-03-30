У день народження генія: в Нідерландах із музею викрали картину Ван Гога

Вранці 30 березня з музею "Зінгер" у Ларені (Нідерланди) було викрадено полотно Вінсента Ван Гога. До речі, злочин було скоєно в день народження художника.

Як повідомляє NL Times, викрадачі винесли з комплексу картину "Весняний сад". Проникнення було здійснене на світанку, о 3:15 ранку, злодії залізли в музей через скляні двері скориставшись тим, що він був зачинений на карантин через пандемію коронавірусу.

Картина Ван Гога "Весняний сад" NL Times

"Я дуже розсердився, що це трапилося. Це величезний удар. Це надзвичайно погано, особливо в наш час", – сказав директор музею Ян Рудольф де Лорм.

Викрадена картина була позичена для експозиції в музеї Гронінгера. Полотно написане в 1884 році, на ньому зображено сад голландської реформаторської церкви в Нуенені, де батько Ван Гога був вікарієм.

Директор музею Гронінгер Андреас Блюм пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти легендарну картину і повернути її в свою колекцію.

Тим часом у "Зінгері" думають над тим, як поліпшити свою систему безпеки, а також закликали місцевих жителів посприяти в пошуку крадіїв.

Музей "Зінгер" у Ларені NL Times

Last night this Van Gogh painting was stolen from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. The hunt is on ... pic.twitter.com/2K9ltNHRPt - Arthur Brand (@brand_arthur) March 30, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року з Третьяковської галереї (Москва, Росія) викрали картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим". Крадіжку було вчинено вельми зухвало: невідомий підійшов до полотна, зняв його зі стіни, вийняв із рами і втік.

Незабаром викрадача і полотно знайшли. У скоєнні злочину зізнався 31-річний чоловік, який сховав полотно в новобудові.

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