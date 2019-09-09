У день Brexit: спікер парламенту Британії оголосив про відставку

Спікер нижньої палати парламенту Великобританії – Палати громад – Джон Беркоу заявив про відхід у відставку.

Це трапилося в понеділок, 9 вересня, передає BBC. За словами Беркоу, він залишиться в спікерському кріслі до 31 жовтня, ймовірної дати Brexit, щоб не міняти розклад парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо Палата громад проголосує сьогодні ввечері за дострокові вибори, то моя служба як спікера і члена парламенту завершиться в той момент, коли припинить роботу цей склад парламенту. Якщо не проголосує, то, на мою думку, найменш деструктивним і найбільш демократичним варіантом стане мій відхід у кінці робочого дня в четвер, 31 жовтня", – зазначив Беркоу.

Джон Беркоу йде у відставку Скріншот з відео

Причиною 56-річний політик назвав обіцянку, яку він дав своїй дружині в 2017 році, – останній раз брати участь у виборах. В очах Беркоу під час прощальної промови не раз блищали сльози.

Джон Беркоу йде у відставку Скріншот з відео

Беркоу вперше став членом британського парламенту в 1997 році. З 2009 року він є спікером парламенту. До того, як Беркоу очолив Палату громад, він входив у Консервативну партію Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Великобританії Єлизавета ІІ в середу, 28 серпня, схвалила припинення роботи парламенту на період із 9-12 вересня до 14 жовтня.

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