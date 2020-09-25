У Данії знайшли витоки російського фейку про "балаган для зоофілів"

Фейки про Данію, озвучені депутатом нелегітимної Держдуми Росії Олексієм Журавльовим, викликані активною реакцією цієї країни на ситуацію в Білорусі.

Як пише датське видання DR, таку думку висловив старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень (DIIS) Флемминг Сплідсбуель.

"Це може бути пов'язано з тим, що зараз розігруються конфлікти, в які втручається Данія. Вона тисне на ЄС, намагаючись домогтися санкцій проти Білорусі, а також не дати Росії втрутитися", – заявив він.

Нагадаємо, Олексій Журавльов в ефірі пропагандистської передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" виступив з фейком про те, що в Данії нібито відкрився спеціальний заклад для зоофілів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У них перший порнобалаган відкрився для зоофілів! Ви уявляєте?! Для зоофілів в Данії, офіційно працює! Можна прийти там, не знаю, черепаху зґвалтувати!" – обурився одіозний російський депутат.

Також в "60 хвилинах" йшлося про телепрограму в Данії, де дітям 10-13 років показали кількох оголених дорослих і запропонували задавати їм будь-які питання, які у них виникнуть. Журавльов назвав передачу "зґвалтуванням психіки дітей".

Крім того, депутат Держдуми звинуватив міністра закордонних справ Данії Йеппе Кофода в згвалтуванні 15-річної дівчинки. Минулого тижня Кофод ще раз вибачився за те, що в 2008 році займався сексом з 15-річною.

"Датський політик гвалтує 15-річну дитину, а потім вибачається, і нічого. Взагалі нічого", – обурився Журавльов.

Йеппе Кофоду не висувалося звинувачення в зґвалтуванні, і йому не виносили вирок у суді.

"Всім відомо, що російська сторона поширює дезінформацію про те, що відбувається в Данії та інших країнах. Міністерству закордонних справ нічого додати до даних конкретних висловлювань", – йдеться в коментарі МЗС на слова депутата РФ.

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