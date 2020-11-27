У Данії убиті норки "повилазили" з-під землі

У Данії норки, які були заражені коронавірусом, вбиті і поховані, почали "вилазити" з-під землі.

Як повідомили в Міністерстві продовольства та сільського господарства країни, це сталося, тому що їх закопали недостатньо глибоко.

Внаслідок виникнення газів тіла почали розбухати і в деяких випадках підніматися з-під землі.

Прессекретар датської поліції Томас Крістенсен зазначив, що під час поховання вони намагалися враховувати цей нюанс.

"Це природний процес, який ми намагалися врахувати, поклавши зверху якомога більше грунту", – наводить його слова ВВС.

Незважаючи на те, що їх закопували на глибину більше метра, цього виявилося недостатньо, оскільки багато що залежить ще й від грунту.

"Проблемою стало те, що піщаний грунт в Західній Ютландії занадто легкий", – додав прессекретар.

Частина жителів країни з гумором сприйняла ситуацію, що склалася. У соцмережах з'явилися жарти про "норок-зомбі".

Інші всерйоз вважають це проблемою, тому що бояться забруднення озера, яке розташоване недалеко від одного з місць поховання.

Зі ского боку датська влада заявила, що це тимчасова проблема і її вже вирішують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Данії 18 листопада відзвітували про знищення всіх норок, які були заражені коронавірусом. Тварини були вбиті на 284 фермах.

У той же день міністр сільського господарства оголосив про свою відставку.