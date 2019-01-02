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У Данії сталася аварія потяга: багато жертв

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У Данії сталася масштабна аварія із потягом, у результаті якої шестеро людей загинули і ще 16 отримали травми.

Катастрофа трапилася уранці 2 січня на залізничному мосту Великий Бельт, який сполучає материкову частину Бельгії із островом Фюн, повідомляє NEWSru.

Як зазначила місцева поліція, пасажирський потяг прямував у напрямку столиці Данії Копенгагена, коли у вікно одного з його вагонів, у якому було приблизно 130 людей, влетіла частина обшивки іншого потяга. Після цього машиніст вирішив різко загальмувати. На світлинах понівеченого вагона видно осколки скла і механічні пошкодження.

Аварія потяга в Данії

Аварія потяга в Данії

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Аварія потяга в Данії

Аварія потяга в Данії

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Новини
Під Харковом потяг зніс фуру на повному ходу: опубліковано перші фото з місця НП

Через складні погодні умови автомобільний рух по мосту був перекритий ще до аварії. На місці НП працюють правоохоронці та рятувальники. Їхня робота ускладнюється тим, що почався сильний шторм.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Сербії 21 грудня потяг протаранив шкільний автобус на залізничному переїзді Доні-Меджурово біля міста Ніш. Після зіткнення від сильного удару вагон зійшов із рейок. У результаті аварії загинули п'ятеро осіб. Троє, серед яких була дитина, померли на місці аварії, ще двоє постраждалих — у лікарні.

  • 13 грудня в Анкарі під час руху два пасажирських потяги зіткнулися лоб у лоб, семеро людей загинули. Поранення отримали не менше 43 осіб.

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