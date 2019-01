У Данії сталася аварія потяга: багато жертв

У Данії сталася масштабна аварія із потягом, у результаті якої шестеро людей загинули і ще 16 отримали травми.

Катастрофа трапилася уранці 2 січня на залізничному мосту Великий Бельт, який сполучає материкову частину Бельгії із островом Фюн, повідомляє NEWSru.

Як зазначила місцева поліція, пасажирський потяг прямував у напрямку столиці Данії Копенгагена, коли у вікно одного з його вагонів, у якому було приблизно 130 людей, влетіла частина обшивки іншого потяга. Після цього машиніст вирішив різко загальмувати. На світлинах понівеченого вагона видно осколки скла і механічні пошкодження.

Аварія потяга в Данії Telegram-канал "Картковий будиночок: Європа"

Аварія потяга в Данії Twitter Safepark

Через складні погодні умови автомобільний рух по мосту був перекритий ще до аварії. На місці НП працюють правоохоронці та рятувальники. Їхня робота ускладнюється тим, що почався сильний шторм.

Several people were killed in a train accident on a bridge in Denmark , police say https://t.co/2PAK9iuyGK - TIME (@TIME) 2 січня 2019 р

Six killed in train accident on bridge in Denmark https://t.co/ksKRUuCUgd pic.twitter.com/gdYYf8LtgP - Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 2 січня 2019 р

Denmark train crash: Six dead after accident on bridge in 'severe storm' - https://t.co/R3wghkLo1T - LIKE & RETWEET pic.twitter.com/qKffZOjKnc - DailyNewsOnline365 (@ DNO365) 2 січня 2019 р

Major train accident this morning on the Great Belt Bridge in Denmark during the storm Alfrida with strong winds from the north. https://t.co/hRKi2nT61Y pic.twitter.com/Z43UzARy21 - Safepark (@ConsultSafepark) 2 січня 2019 р

via @PerilofAfrica Deadly train collision closes Denmark 's у відповіді Great Belt Bridge https://t.co/n6dU7dIjjH pic.twitter.com/2hQsUOYV5B - MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) 2 січня 2019 р

Flere personer er dræbt i en togulykke på Storebæltsbroen, oplyser Fyns Politi. https://t.co/XScxBnnflS - DR Nyheder Breaking (@DRBreaking) 2 січня 2019 р

